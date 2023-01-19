Локализации войны в Украине не будет, уверен астрологический эксперт.

Таролог и экстрасенс Дмитрий Дульский назвал примерные сроки, когда начнется мирная фаза в войне в Украине. В интервью YouTube-каналу PeopleLife астрологический эксперт сказал, что она наступит, когда будет тепло:

"Если брать какую-то более-менее мирную фазу, я ощущаю летний период. Именно тепло, конец весны - начало лета. Летом нам стоит ждать позитивных новостей".

Экстрасенс говорит, что это будет некая договоренность, что не будет локализации войны для ее завершения. В ответ на реплику ведущего о том, что Украина не хочет переговоров с Россией, Дульский сказал, что все может измениться, могут к переговорному процессу подключиться страны-партнеры нашего государства.

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Ранее экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая дала прогноз для Украины на январь и февраль 2023-го года, их она назвала опасными периодами.

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