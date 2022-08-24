По словам Шептицкого, 24 августа лучше сидеть дома.

Экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз на 24 августа 2022 года, и он оказался неутешительным. Эксперт призвал в этот день сидеть дома, потому что есть большие угрозы.

"В этот лучше сидите дома, не высовывайте свой нос. Есть большие угрозы для Киева и области и для западной Украины. Это могут быть как воздушные атаки, так и теракты. Этот день надо пережить, переждать. Однако есть ощущение, что рашисты хотели бы сделать что-то очень плохое Украине в этот день, но пока окончательного плана у них нет", - сказал Шептицкий в интервью УНИАН.

По его словам, 24 августа Беларусь может делать определенные провокации. Но он не может сказать, что они нападут на нас. Наши войска готовы их встречать.

"Даже если они зайдут, то ВСУ быстро их разобьют. И тогда такая ситуация будет угрожать внутреннему перевороту в Беларуси. Более того, мир может ввести против них такие санкции и ограничения, что она то же может перестать существовать как государство", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Гордеев дал утешительный прогноз насчет войны.

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