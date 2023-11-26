Жителям этих городов стоит быть осторожными.

Астролог Влад Росс назвал города, которые больше всего пострадают от рук российских захватчиков в декабре этого года. По его словам, ракеты будут прилетать даже туда, где последнее время было затишье.

"Сложная ситуация может быть в Донецкой области. Особенно это касается Краматорска, Славянска... Опасность ждет и Хмельницкий, Житомир, Черновцы, Одессу. Самым уязвимым является Херсон. Враг хочет его просто разрушить - так, как он сделал с Мариуполем. А все потому, что он связан со знаком Льва. А Марс - планета войны - встречается с управителем Льва - Солнцем - в знаке Стрельца. То есть города, связанные со Львом могут пострадать от российских ракет. В том числе и Львов. Оккупанты могут "лупануть" по какой-то многоэтажке и причинить глобальное бедствие", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Он добавил, что самый разгар обстрелов начнется с 9 по 15 декабря. По его словам, враг может запустить сотню ракет за раз. Вместе с тем на нас могут лететь и шахеды, до 1000 за раз.

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"В результате может быть временный блэкаут. В больших городах он может быть всего несколько дней, а вот в областях или дальних районах он может длиться неделю. Поэтому я рекомендовал бы запастись буржуйками", - добавил астролог.

Меньше всего стоит переживать Киеву, потому что он максимально защищен.

Напомним, астролог ответил, когда Россия окончательно проиграет в войне.

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