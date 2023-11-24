По словам Росса, у Украины есть все шансы победить РФ уже в следующем году.

Астролог Влад Росс назвал несколько сценариев окончания войны в Украине. По его словам, это может произойти после того, как Украина вступит в НАТО или после смены власти в РФ.

В интервью УНИАН эксперт сказал, что президент США Джо Байден перед выборами сделает все возможное для того, чтобы Украина вступила в НАТО. Также он может предоставить нам такую же защиту, которую он предоставляет Швеции. Все это может осуществиться уже в марте 2024 года.

"В этом плане я оптимистично смотрю на эту ситуацию, потому что в ближайшее время Байден будет вынужден это сделать. По крайнем мере после этого Россия не сможет заходить на территории, которые она не контролирует, и развязывать там боевые действия. То есть до президентских выборов в Америке Байдену нужно завершить этот конфликт. Хотя, я думаю, что он все равно не останется на еще один срок", - сказал Росс.

Видео дня

Однако, как продолжил астролог, есть и другой сценарий развития событий. Война может закончиться после незапланированных выборов в России.

"Настоящий Путин уже умер, а его двойник "сдал", что вскоре и он покинет пост президента РФ. Кроме того, 17 марта в РФ будут выборы. И логично, что двойника Путина не допустят до этих выборов. Поэтому с новым руководителем РФ могут вестись переговоры от имени Зеленского. С Путиным или его двойником Зеленский точно ни о чем договариваться не будет", - добавил эксперт.

В любом случае, как говорит Росс, вскоре все поймут, что Украина России не по зубам. Более того, такой страны как РФ существовать не будет, потому что ее ждет распад.

Напомним, ранее астролог назвала месяц и год, когда Украина победит в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: