По словам астролога, это произойдет после освобождения Херсона.

Астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на ближайшее время и определил, когда Украина окончательно победит в войне. По его словам, это произойдет совсем скоро.

Об этом сообщает Главред.

Эксперт уточнил, что об окончательном завершении войны можно будет говорить, когда ВСУ освободят Херсон. А произойти это может уже в ближайшее время, в период с конца августа по сентябрь.

"Поскольку все решится в августе, и станет понятно, кто победит в войне, можно ожидать прилетов ракет, применения атомного и химического оружия именно в этом месяце. С августа-сентября Украина неотвратимо начнет побеждать. В августе-сентябре Украина освободит Херсон и нанесет удар по Крымскому мосту. А после освобождения Херсона станет очевидно, что Украина победила окончательно и бесповоротно", – подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, когда в Украине прекратятся обстрелы.

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