По словам Влада Росса, многое будет зависеть от выборов в США.

Астролог Влад Росс рассказал, при каких условиях может закончиться война в Украине и что на это повлияет.

По его словам, многое зависит от выборов в Америке. Если к власти придет представитель США при ООН Никки Хейли, то ситуация в Украине значительно улучшится.

"Украину спасет женщина. Поскольку на выборах в США женщина должна победить. Я уверен, что планета большого несчастья Сатурн, находящаяся в доме судов Дональда Трампа, не позволит ему быть допущенным к выборам президента. Какой-то важный суд он проиграет и не сможет принять участие в выборах. И тогда наступит звездный час женщины - Никки Хейли, которая родилась в день инаугурации президентов США - 20 января. Было бы феерично посмотреть, как в день своего рождения она отметит, когда ей будут вручать "корону", так сказать, президента США", - заявил Росс на YouTube-канале "Прогноз".

Астролог добавил, что у Никки есть всего три конкурента, однако она с легкостью уложит их на лопатки.

Напомним, ранее астролог назвал точный месяц и год окончания войны в Украине. По его словам, это произойдет уже скоро, но плавно.

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