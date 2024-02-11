По словам Кириченко, все закончится очень скоро.

Астролог Алексей Кириченко уверен, что совсем скоро Украина забудет о большой войне и вернется к мирной жизни. По его словам, горячая фаза войны закончится уже в мае 2024 года.

На YouTube-канале "Астро Світ" он рассказал, что для ВСУ сложится благоприятная ситуация со второй половины-конца зимы 2024 года. Именно в этот период украинцы поймут, что мы начали побеждать.

Однако полное прекращение бомбардировок Украины стоит ждать не раньше лета. Приблизительно в этот период Украина и Россия будут договариваться о мире, продолжил эксперт.

Также он говорит, что в период с 2025 по 2026 год будет решаться ситуация с Донбассом и Крымом. Кириченко уверен, что все эти территории вернутся под контроль Украины, но не стоит думать, что это будет сразу же после окончания боевых действий.

Кроме того, по словам Кириченко, в скором времени Путин перестанет давить на россиян, они сами смогут принимать некоторые решения.

Напомним, ранее мольфар назвал предвестники победы Украины над Россией.

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