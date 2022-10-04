Астролог дал новый прогноз по войне в Украине.

Астролог Дмитрий Уранус сообщил, что вскоре российская армия может захватить еще несколько украинских территорий. При этом у России не хватит средств для содержания этих городов, и уже через несколько лет они могут вернуться в состав Украины.

"4 дом карты означает физически новые аннексированные Россией территории. Тут Близнецы, ретро Меркурий, управитель Близнецов в 4 доме и Дева в 8 доме. Это огромные денежные потери и расходы из-за присоединения новых территорий. Эти территории выкачают с России деньги, и толку не будет, они "уплывут"", - написал Уранус в Facebook.

Он добавил, что Меркурий имеет напряженный аспект к Марсу - расходы на военную "игру", и оппозицию к Нептуну - воровство бюджетных вливаний.

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"В итоге, так как Меркурий в самом конце ретроградного движения, в стоянии, он развернется с ретроградного движения на прямое, в прогрессивной карте, через два года, в сентябре 2024. Что может говорить о том, что территории все равно будут потеряны Россией, они вернуться назад в Украину. Так что думаю, что эти территории аннексированы Россией ненадолго, максиму на два года. А если приложить усилия, то они будут возвращены и раньше", - уточнил астролог.

Напомним, ранее астролог рассказал, какой неприятный сюрприз готовит Путин.

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