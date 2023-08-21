По словам эксперта, Россия нанесет удар вблизи Дня Независимости.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что вблизи Дня Независимости Украины нам стоит опасаться массовых ракетных атак. Период с 19 по 25 августа будет самым опасным.

По словам эксперта, сейчас в карте независимости наблюдается возвращение Марса. Марс транзитный в соединении с Марсом натальным, точный аспект 19 августа, аспект в силе до 25 августа.

Кроме того, Марс транзитный в соединении и с прогрессивным Меркурием. Получается целая группа соединений с Марсом в двух динамических методах прогноза.

Видео дня

"Это опасные аспекты, они могут давать неожиданные удары. Что и произошло в Чернигове 19 августа. Я думаю, что все дни с 19 по 25 августа довольно опасны. Внезапные ракетные удары могут быть где угодно в любой момент. Избегайте публичных мероприятий и мест скопления людей. Не игнорируйте сигналы тревоги, не находитесь в потенциально опасных местах", - говорит Уранус на своей странице в Facebook.

Напомним, астролог назвала точный год окончания войны в Украине. По словам Марины Скади, боевые действия могут прекратиться уже совсем скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: