Влад Росс предупредил об опасности.

Астролог Влад Росс рассказал, что в декабре Россия будет нещадно уничтожать дома украинцев. По его словам, страна-агрессора выпустит все свое оружие по ряду городов.

"Особенно в зоне риска Одесса. Также пострадать могут Сумы, Запорожье и Запорожская область. Враг может уничтожать Днепр. К слову, оккупанты могут что-то замышлять в сторону Чернигова и Черниговской области. Еще я бы отметил Киев", - сказал астролог в интервью УНИАН.

Кроме того, Влад Росс ответил, есть ли риск начала ядерной войны в ближайшее время.

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"До 2025 года ядерная война отменяется. Этого не будет до тех пор, пока не состоится инаугурация Дональда Трампа. Ядерной войны между Россией и НАТО не будет, а между Россией и Украиной - тем более. Однако масоны думают, что в 2025 году ядерный взрыв будет. Это возможно, если Дональд Трамп не умрет", - отметил Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс после победы Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки спрогнозировал скорое окончание войны.

"Война должна закончиться в мае. Может даже раньше. Весной 2025 года точно все закончится, потому что РФ нечем будет воевать", - уточнил астролог Влад Росс.

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