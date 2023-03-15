Как говорит Уранус, в конце весны ВСУ начнут освобождать оккупированные территории.

Астролог Дмитрий Уранус заявил, что середина марта будет тяжелой для ВСУ, однако уже с конца весны и до середины лета мы будет контрнаступать.

"Во второй половине мая, в июне и июле есть аспекты успешных военных действий, разгрома врага, освобождения значительной части оккупированных территорий и большой военной помощи", - написал Уранус в своем Telegram-блоге.

При этом он предупредил, что сейчас не самое благоприятное время для наступления ВСУ. Масштабные операции, по его словам, лучше не проводить.

Видео дня

"В апреле хороших аспектов для успешного наступления тоже мало. Нужно продолжать копить силы и наносить болезненные дистанционные удары. Оптимальное время для гарантированного успешного наступления - вторая половина мая", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог Владимир Бадиян сказал, когда отменят военное положение. По его словам, это может произойти уже до конца 2023 года. В лучшем случае до 24 августа - Дня Независимости Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: