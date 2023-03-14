По его словам, это может произойти до конца 2023 года.

Уже больше года украинцы живут в условиях военного положения из-за развязанной РФ войны. Астролог Владимир Бадиян сказал, что его могут отменить уже в этом году.

В комментарии People Life он сказал, что военное положение может быть отменено до 24 августа - Дня Независимости Украины. При этом есть вероятность, что на каких-то территориях, которые больше всего страдают от российской агрессии, оно может остаться.

"Максимум - до конца этого года (отменят военное положение, - УНИАН)", - сказал Бадиян.

Видео дня

Когда закончится война в Украине

Владимир Бадиян уверен, что горячая фаза войны закончится в конце марта или в начале апреля. Будут какие-то переговоры, которые принесут нам победоносные новости.

После этого массированных ракетных атак, как сказал астролог, не будет. Наступит период затишья.

Вас также могут заинтересовать новости: