На восстановление нормального электроснабжения в Украине пока рассчитывать не приходится, отметила Медвецкая.

На фронте в Украине ближайший месяц будет очень непростым.

Если что-то ужасное, сильное и плохое должно произойти, то это случится на текущей неделе – с 7 до 13 ноября, прогнозирует астролог Ольга Медвецкая.

"Есть и вероятность того, что в это время будет очень много разговоров и угроз на эту тему. На восстановление нормального электроснабжения пока рассчитывать не приходится, поэтому запасаемся всем, чем можем", – предупредила она.

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Также астролог прокомментировала грядущие выборы в Сенат США, которые должны пройти в день лунного затмения 8 ноября:

"Большая вероятность фальсификаций на этих выборах, а результаты, скорее всего, будут неблагоприятными для Украины. Ведь в столь опасный и разрушительный день могут победить только антидемократические силы, которые будут мешать демократии и в США, и в мире".

Лунное затмение 8 ноября: опасность для Украины

Напомним, по прогнозу Медвецкой, из-за лунного затмения повысится риск ядерного удара или же аварии на атомной станции в ближайшие дни:

"К сожалению, участие в затмении Урана несет и риск радиационного поражения. Это, может быть, как следствие применения ядерки, так и из-за аварии на атомной станции. Однако вероятность не 100%".