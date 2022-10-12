По словам Хомутовской, в 2023 году Россия дозировано будет использовать ракеты.

Известный экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, когда у России закончатся ракеты, которыми она бомбит украинские города.

Так, эксперт в программе "Слава+" отметила, что карты Таро показывают, что в этом году России еще хватит ракет для бомбардировок. Аналогичная ситуация будет и в следущем году, но более умеренная.

"Я думаю, что после Нового года обстрелы будут дозироваными. Россия дозировано будет использовать ракеты, максимум одну-две. В стране-агрессора изменится политика, они будут защищать свои территории", - сказала Хомутовская.

Она уточнила, что не стоит ждать нападения и со стороны Беларуси. По словам эксперта, Лукашенко может пугать предстоящим нападением, но в конце-концов беларуская армия не пойдет в Украину.

Напомним, ранее экстрасенс ответила на вопрос, когда в Украине закончится война.

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