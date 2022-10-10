Прогноз таролога пока остается без изменений - она говорит, что война закончится весной 2023-го.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская уточнила свой прогноз относительно сроков окончания войны в Украине. Произойдет ли это в этом году?

Ответ на этот вопрос астроэксперт дала в интервью YouTube-каналу TOP.

По ее словам, юридически Украина будет еще год или два судиться с Россией. То есть будут разборки насчет того, кто кому что должен. В то же время она уточнила, что это уже будет не военная история.

"История на уровне юристов долговременная. Но окончание войны мы ждем в 2023 году весной. Ничего не меняется", - заявила Хомутовская.

Экстрасенс добавила, что месяц назад были сигналы того, что можно закончить войну в Украине до конца этого года. И все же сейчас она убеждена в завершении полномасштабного вторжения именно весной 2023-го.

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов в проекте "Как ты?" ответил на вопрос ведущего Григория Решетника, когда в Украине закончится война.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где-то после марта хорошие эмоции", - прогнозирует экстрасенс.

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