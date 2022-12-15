Яна Тимощук призвала покинуть столицу до апреля.

Астролог Яна Тимощук сделала прогноз для Киева и рассказала, что над городом нависла опасность. Грядет большая борьба, однако Киев будет в состоянии жертвенности.

По словам эксперта, опасность будет только нарастать до 20 декабря 2022 года.

"20, 21, 22 декабря - все эти даты могут быть сложными для Киева", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

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Также она призвала киевлян уехать из столицы до апреля. К тому же не радует и то, что продолжатся отключения электроэнергии.

Кроме того, эксперт предсказала прилеты вражеских ракет не только в Киев, но и в другие города Украины.

"Киев будет обороняться и бороться до конца. Прилетать ракеты будут не только в Киев, но в итоге мы получим замечательное будущее", - добавила эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о серьезной угрозе во второй половине недели до 18 декабря. Вероятны новые массированные ракетные атаки России.

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