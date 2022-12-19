По словам Алексея Кириченко, начало 2023 года будет тревожным для украинцев.

Астролог Алексей Кириченко рассказал, что с 20 января 2023 года для Украины наступит сложный период, так как Россия может чаще устраивать массированные атаки.

"После 20 января будет усиливаться война, будет стрельбище, но сильных военных испытаний не будет. Но во второй половине зимы не будет каких-то "армагеддоновских" военных операций", - сказал он на своем YouTube-канале.

Однако эксперт порадовал тем, что вблизи Нового года никаких атак не предвидется, а это значит, что, скорее всего, украинцам удастся отметить этот праздник.

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"Никаких наступлений с Беларуси на Киев, Одессу и Днепр на Новый год я не вижу. Ближе к Новому году будет ретроградный Меркурий, будут проблемы с логистикой. Будет низкий наступательный потенциал, поэтому я не прогнозирую прорыв. Ничего оккупанты не прорвут до 20 января", - добавил Кириченко.

Напомним, ранее астролог назвала месяц, когда Россия устроит большое "месиво" в Украине.

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