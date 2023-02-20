По словам Алексея Кириченко, стоит опасаться 23 февраля.

Астролог Алексей Кириченко сделал прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что больше всего стоит опасаться не 24 февраля - годовщину большой войны, а 23 число.

По его словам, на годовщину войны луна будет в Стрельце, а это значит, что 22-23 февраля российские захватчики разгонятся, а 25-26 февраля соприкоснутся с ограничением.

"Самый напряженный и военный день считаю 23 февраля. Солнце находится в точке затмения 24 февраля, это означает, что руководители РФ будут сталкиваться с проблемами и имеющимся ресурсом, который будет их ограничивать. У них не хватает чего-то для наступления", - передает слова астролога "Главред".

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Он добавил, что переломным месяцем в войне будет март. Также Кириченко утешил тем, что большого наступления на нашу страну не видит.

Однако пока в зоне риска все еще остаются Мелитополь, Херсон, Одесса и незаконно аннексированный Крым.

Напомним, ранее экстрасенс назвала области, куда полетят все ракеты 24 февраля.

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