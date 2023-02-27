По словам Урануса, самая большая опасность ждет Днепр и Запорожье.

Астролог Дмитрий Уранус в своем новом прогнозе рассказал, что период с 27 по 28 февраля будет очень опасным. Оккупанты будут наносить мощные удары по некоторым городам.

"В это время состоится не просто соединение Луны и Марса в Близнецах, а покрытие диском Луны планеты Марс. Такое бывает не часто. Данный аспект несет угрозу мирному населению из-за военных действий, а также транспортной инфраструктуре", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

По его словам, самая серьезная опасность нависла над Запорожьем, Днепром, Полтавой, Сумами и ближайшие к ним городами. В конце февраля и в начале марта, продолжает астролог, эти города могут попасть под сильный удар, особенно Днепр и Запорожье.

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"Очень вероятно, что все ближайшие и последующие обстрелы в большей степени будут именно по транспортной инфраструктуре, мостам, железной дороге, тяговым подстанциям, хранилищам топлива и по военным объектам", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс рассказала, грозит ли нам 10-летняя война.

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