По словам астролога, конец ноября и начало декабря будут активными в плане войны.

Астролог Алексей Кириченко составил прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что ситуация будет непростой, однако совсем скоро мы начнем бить врага.

По его словам, уже 1 декабря возможна эскалация войны в районе моря или реки, а 2 декабря можно будет заметить какие-то новые начинания.

"Уже с пятницы начнутся новые процессы на войне. В начале недели луна будет находиться в Водолее. Этот знак Зодиака дружественный. Это значит, что вместе будем хорошо бить врага", - сказал астролог на своем YouTube-канале.

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Однако эксперт предупреждает, что самая серьезная опасность нависнет над Украиной 8 декабря. Кириченко отметил и то, что в декабре 2022 может быть прорыв в районе Запорожской области.

"Скорее всего тяжесть в войне связана с территориями, которые ближе к морю. Самые тяжелые дни будут до 8 декабря, это полная луна на Марсе, а Марс - планета войны", - сказал астролог.

Напомним, астролог Яна Эзотеричка сделала расклад на картах Таро и определила, что ждет Украину в декабре 2022. По ее словам, российская армия начнет отходить с наших территорий, однако запугивания пока не прекратятся.

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