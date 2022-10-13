Эти люди чаще всего обманывают свое окружение. Им не стоит слепо верить, чтобы потом не оказаться в неприятном положении.

Астрологи рассказали о пяти женских именах, обладательницы которых - настоящие лгуньи. Им верить - себя не уважать. Поэтому будьте осторожны, если в вашем окружении такие есть.

Александра

Обладательницы этого имени - настоящие лгуньи. Они делают это настолько искусно, что окружающие могут даже не заметить обмана.

К слову, лгать эти люди могут как в мелочах, так и в чем-то серьезном, поэтому советуем проверять все, что те вам говорят.

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Лариса

Обладательницы этого имени - главные сплетницы. Они могут лукавить и даже оболгать человека за его спиной. Делается это чаще всего в случае, когда те видят собственную выгоду.

Ксения

Они часто лгут, чтобы оправдать себя и переложить свою вину на других. Девушки и женщины с этим именем вовсе не чувствуют угрызений совести, если им пришлось кого-то обмануть. Им лучше всего забыть это и жить дальше. А вот их окружение такого не забывает и не прощает.

Наталья

В рейтинг самых главных лгунов по имени входят и Натальи. Они не очень любят обманывать кого-либо, но часто ошибочно считают, что ложь во благо может спасти ситуацию. Правда, на практике она скорее портит ситуацию и создает Наташе плохую репутацию.

Ирина

Иры способны обманывать даже самых близких людей. Их не мучает совесть, даже если приходится говорить неправду мужу, брату, сестре, родителям или ребенку. Правда, лгать они совсем не умеют, поэтому часто путаются в своих показаниях.

Напомним, ноябрь 2022 оставит эти знаки Зодиака с пустым карманом.

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