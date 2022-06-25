Ко всем любовь приходит индивидуально, однако звезды все же способны предугадать некоторые судьбоносные моменты.

Заранее предугадать когда человек вступит в брак невозможно. Однако астрологи уверяют - примерный возраст можно определить по дате рождения и знаку Зодиака человека. УНИАН расскажет, когда разные знаки Зодиака выходят замуж.

Овен

Они относятся к наиболее нетерпеливым людям, именно поэтому быстро принимают решения и с детства мечтают пойти под венец. Часто это происходит в возрасте 19-22 лет. Однако Овны еще и раньше всех разводятся.

Телец

В сравнении с Овнами Тельцы достаточно медлительны и не бросаются на первых встречных. Они заключают брак около 30 лет.

Близнецы

Близнецы чаще всего выходят замуж после 36 лет. Несмотря на такой поздний возраст, они из тех, кому удается заключить брак "раз и навсегда".

Рак

Раки мечтают встретить мужчину своей жизни рано. Под венец идут в период с 23 до 25 лет.

Лев

Львы очень себя любят, поэтому за кого попало замуж не пойдут.

Они склонны идти под венец довольно поздно - в 40-41 год.

Дева

Практически всю молодость они заняты поиском себя и построением карьеры, поэтому время на свадьбу находится лишь в 27-29.

Весы

Несмотря на то, что первый брак у них случается около 20 лет, он часто распадается в первые три года своего существования. Затем может быть второй и даже третий.

Скорпион

Они могут построить крепкую семью в любом возрасте, потому что любят "перебирать варианты". Порой к 25 годам у них за плечами может быть не один брак.

Стрелец

Стрельцы очень любят свободу, поэтому заставить их надеть белое платье получается не раньше 35 лет, а то и старше.

Козерог

Посоревноваться со Стрельцами в свободолюбии могут разве что Козероги, чья нога не переступает порог ЗАГСа до 40 лет.

Водолей

Они характеризуются мнительностью и желанием гулять, поэтому на серьезные отношения решаются только после сорока лет. Тогда же и идут под венец.

Рыбы

Наиболее идеальный возраст для замужества - 27 лет.

Напомним, названы 5 знаков Зодиака, которым всегда везет.

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