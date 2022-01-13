Путин в Кремле занимался магией, утверждает эксперт.

В столице России Москве на Кремле недаром висит пентаграмма красного цвета.

Пятиконечная звезда находится на здании по волшебной причине, рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски в эфире "Апостроф TV".

Собеседника добавила, что в Кремле президент РФ Владимир Путин занимался магией.

"...Я скажу вам главное, не Путин сам единственный занимался магией в Кремле. И не зря на Кремле висит пентаграмма. Пятиконечная звезда не просто так. Еще и красного цвета. На это есть волшебная причина", – сказала эксперт.

Читайте такжеКогда ничего нельзя начинать: гороскоп на неделю от астрологаМольфарка отметила, что пентаграмма на Кремле будто кровавая.

"...Всегда Россия была с имперскими амбициями", – подчеркнула она.

Ранее Магдалена Мочиовски предупреждала, что Владимир Путин готов к наступлению на Украину. По ее словам, российский президент уже в состоянии войны с украинцами.

Также мольфарка говорила, что между Украиной и Россией идет противостояние на магическом уровне. Эксперт добавила, что экстрасенсы пытаются перебить планы главы РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: