В Рака великие планы, и он думает о будущем, что обычно мешает ему заснуть.

Астролог Руби Миранда рассказала, что может держать представителей каждого знака Зодиака в напряжении всю ночь, не давая заснуть, пишет yourtango.com.

Овен - мнение окружающих

Овен не спит, потому что беспокоится о том, как его воспринимают окружающие. Неужели кто-то не воспринял его всерьез? И так он может размышлять до 5 утра, планируя следующий день и каждый свой шаг.

Телец - мысли

Перебирать детали снова и снова, пока все они не покажутся бессмысленными - вот чем занимается Телец каждую ночь. У них слишком много мыслей, которые могут не давать ему спать.

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Близнецы - принятие решений

Как только Близнецы видят, что у этой истории есть и другая сторона, их парализует мысль о необходимости принятия решения, и это лишает их покоя.

Рак - будущее

У Рака великие планы, и он думает о будущем, что обычно мешает ему заснуть.

Лев - планы

В детстве они, наверное, прекрасно спали, но во взрослом возрасте у Льва просто нет времени. У них на уме другие вещи, например, как править миром или привлечь как можно больше внимания в толпе.

Дева - беспокойство

Нет ничего, что позволило бы Девам хорошо выспаться, поскольку они являются одними из самых беспокойных людей из всех знаков Зодиака. Девы настолько привыкли не спать, что идут на работу после часа сна и каким-то образом умудряются выжить.

Весы - чувство вины

Весов сильно мучает чувство вины. И если они сделали что-то неправильное, они страдают всю ночь напролет, наказывая себя бессонницей.

Скорпион - замысел

Это может быть месть или замысел о нанесении удару врагу. Что бы ни мешало Скорпиону спать по ночам, его проблема будет решена на следующий день.

Стрелец - деньги

Проблемы с деньгами вызывают у Стрельца тошноту, а это означает недостаток сна из-за финансовых проблем.

Козерог - беспорядок

Что делает Козерога счастливым, так это порядок; то, что делает Козерога неспособным спать, - это беспорядок. Когда дела не в порядке или непредсказуемы, Козерог превращается в один бессонный комок нервов.

Водолей - карма

Водолеи не могут уснуть, потому что ждут, пока их поразит карма, поскольку знают, что сыграли подлую роль в создании чего-то ужасного. Недостаток сна преследует их каждую ночь, так как им трудно жить самим с собой.

Рыбы - приоритеты

Рыбам трудно заснуть, потому что для них есть другие вещи, более важные, чем отдых.

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