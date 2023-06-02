В субботу Львам стоит проявить максимальную осторожность.

В субботу, 3 июня, Весы смогут заскочить в последний вагон, судьба решила дать последний шанс. А Девы могут потерять доверие своей второй половинки. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака в этот день - читайте в гороскопе ниже.

Овен

В этот день Овнам стоит сконцентрироваться на своих планах и мечтах. Проговаривайте в слух все идеи, записывайте мудрые мысли. Вы будете максимально продуктивными и сможете многого достичь.

Телец

Тельцы смогут сбежать от проблем, вас ждет прогулка за городом. Если же вы решили остаться дома, отвлекитесь от работы и займитесь чем-то интересным. А вечером пригласите в гости друзей, вам не помешает хорошая компания.

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Близнецы

3 июня Близнецы получат ценный совет, но не факт, что они будут его ждать. Все равно прислушайтесь и не игнорируйте слова умного человека. Порой даже самые навязчивые советчики указывают на правильный путь.

Рак

Карты Таро советуют Ракам постараться не нервничать. Не пытайтесь влиять на людей и кого-то под себя "подстраивать". Примите всех такими, какими они есть. Некоторых людей уже не исправить.

Лев

В субботу Львам стоит проявить максимальную осторожность. Одно неправильное слово может разрушить весь шаткий мир, который вы так долго пытались создавать. Не говорите того, о чем можете пожалеть.

Дева

Девы столкнутся с трудностями в личной жизни. Возможно, ваш брак или отношения дадут трещину, и это случится по вашей вине. Если вы видите свои ошибки, постарайтесь все исправить до выяснения отношений.

Весы

Судьба дает Весам последний шанс, вы можете наконец-то воплотить в жизнь свои смелые планы. Однако для этого придется рискнуть. Действуйте смело и уверенно, не позволяйте окружающим вас переубеждать.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам романтическую встречу. Вы можете увидеть человека, который в прошлом для вас очень много значил. Осторожнее, былые чувства могут вспыхнуть с новой силой.

Стрелец

Стрельцов ждут приключения, они могут взять выходной и получить новые впечатления. В этот день вы поймете, за что любите эту жизнь. Сохраните все яркие моменты в памяти.

Козерог

Козероги могут "озолотиться", им улыбнется удача. Вы заработаете много денег или же получите неожиданный подарок. Часть средств лучше разделить с теми, кто в них очень остро нуждается.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям набраться смелости. Вам нужно серьезно поговорить с человеком, которым замышляет против вас что-то плохое. Будьте тверды и не верьте оправданиям.

Рыбы

Этот день принесет Рыбам радость. Они сумеют насладиться временем с близкими людьми и не будут переживать из-за пустяков. Не занимайтесь тем, чем не хотите, делайте то, что вам по душе.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что два знака Зодиака будут порхать от счастья во втором полугодии.

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