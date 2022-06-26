Эксперт составила прогноз для разных знаков Зодиака.

Астролог Лилия Викулова составила прогноз для разных знаков Зодиака на период до 17 июля и определила, как Венера в Близнецах повлияет на их жизнь.

По ее словам, Венера поможет в любви и вопросах красоты знаку Зодиака Близнецы. В этот период они будут особенно привлекательны.

Весов ждёт удача вдали от дома и родных мест. Возможно, знакомство с иностранцем. То есть, есть шанс, что представители этого зодиакального созвездия могут встретить свою судьбу.

А вот Водолеям, по словам Викуловой, нужно хорошенечко отдохнуть и посвятить время любви. При этом Сатурн будет напоминать им об обязанностях.

Для Стрельцов открывается успешное время знакомств, примирения, установления хороших дружеских отношений.

Девам Венера обещает благосклонность начальства, удачу в работе, повышение.

"Усилить в себе качества лёгкой, беззаботной Венеры, притянуть удачные знакомства и развить общительность (для кого это проблема) можно при помощи аромата легких цитрусовых и ношения бирюзы. Венера в Близнецах - это красота рук. Заботьтесь о них с наслаждением. С 7 по 16 июля - прекрасное время для заключения брака, начала совместной жизни, подписания договора или рабочего контракта", - написала астролог в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее астрологи назвали топ-5 самых преданных знаков Зодиака.

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