Не только любовь, но и дружба зарождается на небесах. Что же по этому поводу скажут звезды?

Не зря же говорят, что друзья познаются в беде. Каждый человек хочет иметь в жизни близкого по духу и надежного друга.

Поэтому предлагаем вам топ-пять знаков Зодиака, которые по словам астрологов, являются самыми верными и преданными друзьями.

Телец

Очень ценят крепкие дружеские отношения. Всегда готовы помочь своим близким. Им можно доверять, с ними безопасно и комфортно.

Дева

Легкие на подъем, неконфликтные и внимательные. Могут годами дружить и ни разу не предать. Ставят проблемы друзей выше своих. Всегда готовы дать совет и поддержать.

Весы

Приветливые и жизнерадостные, добрые и общительные в компании друзей. Спокойные, терпеливые, быстро отходят от ссоры, но им трудно принимать решения, поэтому часто ищут поддержки у близких.

Стрелец

Это действительно надежный друг! И тайну можно доверить, и в авантюру вязаться. Умеют находить нужные слова в любой ситуации, не злопамятны.

Водолей

Как и Стрелец, легки на подъем и дружелюбны. Но не любят конфликтов, стараются избегать конфликтов и всегда готовы к компромиссу. А еще - умеют слушать, что тоже очень важно для друзей.

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