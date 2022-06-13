Полнолуние будет 14 июня 2022 года.

Украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на июнь 2022 года и выяснил, что вблизи полнолуния нашу страну ждут усиленные ракетные удары.

По его словам, самые ожесточенные бои в Украине будут длиться в период с 13 по 16 июня.

"В эти даты могут серьезно усилиться и ракетные обстрелы. Также жесткая ситуация возможна в конце месяца – 27-29 июня. Так что, скорее всего, ракетами Россия поздравит нас с Днем Конституции – Путин же любит символизм", - сказал Росс в комментарии "Главреду".

Напомним, ранее астролог спрогнозировала, когда будет поставлена точка в войне в Украине. Валентина Виттрок рассказала, что в августе 2022 года Марс на целых восемь месяцев войдет в знак Близнецов. Это принесет Украине уменьшение интенсивности боевых действий и, возможно, завершение войны.

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