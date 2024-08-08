Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, как это сделать.

Если вы мечтаете узнать, какой мужчина ждет вас в будущем, это гадание поможет вам заглянуть за занавес неизвестного. Карты Таро издавна использовались для раскрытия тайн судьбы, и сегодня они готовы рассказать вам о вашем суженом.

Подготовка к гаданиям:

1. Найдите тихое спокойное место, где вас никто не побеспокоит.

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2. Зажгите свечу, чтобы создать атмосферу таинственности (по желанию).

3. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и настроиться на внутренний голос.

Процесс выбора:

1. Закройте глаза и представьте образ вашего идеального партнера. Не сосредотачивайтесь на облике, а подумайте о качествах, которые вы цените в мужчине.

2. Держа этот образ в мыслях, мысленно попросите Вселенную показать вам знак.

3. Не открывая глаз, представьте ряд чисел от 1 до 10. Позвольте своей интуиции выбрать одно из них. Какое число привлекает ваше внимание больше всего?

4. Когда вы почувствуете, что готовы, медленно сосчитайте до трех и откройте глаза.

5. Запомните или запишите выбранное число.

Теперь, когда вы выбрали свое число, вы готовы узнать своего будущего мужа. Каждое число соответствует одной из карт Таро, которая откроет характеристики вашего потенциального партнера.

Вот что означает ваш выбор:

1. Маг: ваш будущий мужчина будет харизматичным и творческим. У него будет естественный талант к лидерству и умению достигать своих целей. Этот человек будет вдохновлять вас на новые свершения.

2. Император: вас ждет сильный, стабильный партнер. Он будет надежной опорой в жизни с четким видением будущего и умением обеспечить комфорт и безопасность.

3. Колесница: ваш будущий избранник – человек действия и решительности. Он амбициозен, целенаправлен и всегда готов преодолевать препятствия на пути к успеху.

4. Отшельник: этот человек будет мудрым и вдумчивым. Он будет ценить духовное развитие и глубокие беседы. С ним вы сможете открыть новые грани себя.

5. Сила: вас ждет партнер с сильным характером и добрым сердцем. Он умеет контролировать свои эмоции и с терпением подходит к жизненным вызовам.

6. Повешенный: ваш будущий мужчина будет нестандартно мыслить и видеть мир под другим углом. Он готов жертвовать ради высшей цели и может вдохновить вас на перемены.

7. Звезда: этот человек принесет в вашу жизнь надежду и оптимизм. Он будет щедрым, вдохновенным и способным видеть красоту в простых вещах.

8. Солнце: вас ждет радостный и жизнерадостный партнер. Он будет излучать положительную энергию и сможет осветить даже самые темные дни вашей жизни.

9. Мир: ваш будущий мужчина будет целостной личностью, достигшей гармонии с собой и миром. С ним вы сможете ощутить полноту жизни и завершенность.

10. Шут: этот человек принесет в вашу жизнь спонтанность и приключения. Он будет открыт к новому опыту, с чувством юмора и способностью радоваться жизни как ребенок.

Помните, это гадание – только игра и способ взглянуть на свои желания и ожидания. Настоящая любовь и гармоничные отношения зависят от многих факторов, и вы в состоянии создавать свое счастье. Оставайтесь открытыми и верьте в свою способность построить счастливые отношения!

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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