Известная астролог Анна Карпеева дала прогноз по войне в Украине на июль 2022 года. По ее словам, наша страна будет в течение второго месяца лета находиться на пике войны.
Об этом астроэксперт рассказала в интервью каналу ТОР.
"Мы бедем находиться, скажем так, на пике войны... Конкретно в июле война будет продолжаться. Единственное, что отвечающая за деньги и международные отношения планета Юпитер будет выходить в ретроград. Будет продолжаться история о том, что нам не хватает вооружений", - говорит Карпеева.
По ее словам, в следующем месяце будет больше борьба на земле. Хотя авиаудары будут продолжаться. Но кардинальной смены ракурса войны в июле не ожидается.
Также ответила астролог на опасения украинцев по поводу возможного нападения Беларуси. Она заверила, что этого не произойдет.
Напомним, ранее экстрасенс назвал дату окончания боевых действий в Мариуполе.