По ее словам, кардинальной смены ракурса войны в июле не ожидается.

Известная астролог Анна Карпеева дала прогноз по войне в Украине на июль 2022 года. По ее словам, наша страна будет в течение второго месяца лета находиться на пике войны.

Об этом астроэксперт рассказала в интервью каналу ТОР.

"Мы бедем находиться, скажем так, на пике войны... Конкретно в июле война будет продолжаться. Единственное, что отвечающая за деньги и международные отношения планета Юпитер будет выходить в ретроград. Будет продолжаться история о том, что нам не хватает вооружений", - говорит Карпеева.

По ее словам, в следующем месяце будет больше борьба на земле. Хотя авиаудары будут продолжаться. Но кардинальной смены ракурса войны в июле не ожидается.

Также ответила астролог на опасения украинцев по поводу возможного нападения Беларуси. Она заверила, что этого не произойдет.

Напомним, ранее экстрасенс назвал дату окончания боевых действий в Мариуполе.

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