Среди опасных городов - Киев, Полтава и Винница.

Известная астролог и таролог Рубина Цыбульская назвала самые опасные города и регионы Украины в ближайшее время - до конца января 2023 года.

По ее прогнозу, Украину ждет опасный и сложный период с серьезными угрозами для мирного населения, при этом российским войскам будут помогать предатели, которые есть во многих городах.

Делая расклад карт Таро, Цыбульская предупредила об угрозе новых ударов и "прилетов" с разрушениями, в частности, в таких городах и областях:

Видео дня

Киев и Киевская область, Черкасская область, Полтава и Полтавская область, Винница, Житомир, Харьков, Кременчуг, Запорожье и Запорожская область, Днепр и Днепропетровская область, Одесса.

Также серьезная опасность и угроза останется в прифронтовых городах.

Напомним, таролог Рубина Цыбульская дала тревожный прогноз событий в Украине до конца января 2023 года. Карты Таро показали ей колоссальные угрозы и много жертв.

Также Цыбульская предупредила о серьезной угрозе для Киева в этот же период: напряжение будет нарастать, будут новые "прилеты", но и защита сработает.

Вас также могут заинтересовать новости: