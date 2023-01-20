Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе - в период с 23 до 29 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

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Сложная неделя ждет женщин-Близнецов. Астрологи рекомендуют им категорически избегать людей, которые будут пытаться ими манипулировать, преследуя исключительно корыстные цели. Чтобы не допустить энергетического истощения, представительницам данного знака стоит проявлять здоровый эгоизм. В противном случае неприятностей им не удастся избежать.

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Не менее неприятные ситуации могут выбить из колеи женщин-Львов. В указанный период им нужно свести на нет общение с малоизвестными людьми, проявляя предельную осторожность, так как они могут сбить их с верного пути к поставленным целям. Также Львицам лучше не делиться своими секретами ни с кем, особенно с теми, кто ранее не оправдал их доверие.

Легкое недомогание на следующей неделе могут почувствовать женщины-Водолеи. Им следует заняться укреплением здоровья, следить за питанием и привнести немного спорта в жизнь. Есть риск потери много сил и энергии, для восстановления которой потом понадобится масса времени и усилий.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые вскоре столкнутся с предательством.

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