Рожденные под этими знаками люди могут знатно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют столкнуться с массой неприятностей на следующей неделе – в период с 7 до 13 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди могут знатно подпортить себе жизнь.

Неудачники недели по знаку Зодиака

В указанный период Овнов будут окружать негативные и опасные люди, они могут помешать им выполнять важные задачи, и все пойдет не по плану. Большой риск негативных перемен и ошибок, исправить которые будет непросто.

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Неудачная неделя ждет Скорпионов. Представители этих знаков будут негативно настроены и станут отталкивать людей своим поведением. Всю неделю Скорпионов будет разъедать изнутри ревность или зависть. Эти деструктивные эмоции помешают выполнить поставленные задачи.

Желание работать и развиваться на следующей неделе могут полностью утратить Козероги. Они рискуют оказаться в окружении неприятных и токсичных людей, что ни к чему хорошему не приведет.

Ранее астрологи назвали счастливчиков следующей недели по знаку Зодиака.

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