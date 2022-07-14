Им очень повезет уже в июле 2022 года.

Астрологи составили список главных везунчиков июля 2022. По мнению экспертов, трем знакам Зодиака будет удаваться абсолютно все, а некоторых из них и вовсе ждет подарок судьбы.

Телец

Этот знак Зодиака будет наиболее удачливым в любви. Да-да, Тельцы, настало ваше время для любовных утех. Одинокие представители этого зодиакального созвездия могут встретить свою судьбу. Но для этого вам нужно открыть свое сердце, научиться договариваться с людьми и быть более добрыми. А вот семейные Тельцы могут решиться на серьезный шаг в отношениях.

Козерог

Козероги смогут добиться успеха в профессиональной сфере. Вы можете начать новые проекты, которые в будущем принесут очень хорошую прибыль. К тому же о себе могут дать знать старые коллеги. Они могут сделать вам выгодное предложение. Ваша главная задача: не бросайте на полпути дела. Идите до конца, несмотря ни на что. Только тогда вы поймаете все лучи славы!

Рыбы

Но больше всего в июле повезет именно Рыбам. Судьба сделает вам несколько сюрпризов, о которых вы даже мечтать не могли. А главное то, что вам для этого вообще ничего не нужно делать. Вы станете настоящим баловнем второго месяца лета.

Напомним, жизнь трех знаков Зодиака пойдет коту под хвост уже в июле.

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