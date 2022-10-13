Им повезет в разных сферах жизнедеятельности.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым невероятно повезет уже до конца 2022 года. Они будут по-настоящему счастливы от всего, что случится в их жизни. А кто попал в список этих счастливчиков - читайте далее.

Телец

По мнению экспертов, Тельцы смогут закрыть все свои "хвосты", и это подарит им истинное наслаждение от проделанной работы. Кроме того, начальство может высоко оценить их старания и труд, а значит вознаградит их в денежной форме или даже предложит повышение. Уже к концу текущего года Тельцы почувствуют себя "на коне".

Водолей

Водолеи смогут наладить свой быт так, как им того хочется. Возможно, вы начнете делать ремонт и закончите его к концу года. Также высока вероятность масштабной покупки. Например, недвижимости или автомобиля. Не отказывайте себе в реализации своих желаний, даже если они слишком затратны. Помните, что жизнь одна, и прожить вы ее должны в свое удовольствие.

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Весы

Астрологи отмечают, что Весы смогут решится на серьезный шаг в отнношениях со второй половинкой. Возможно, вы уже созрели для того, чтобы создать крепкую ячейку общества и даже завести детей. Звезды будут благосклонны к вам в этом вопросе. Поэтому вполне вероятно, что в декабре 2022 года вы узнаете о том, что в вашей семье будет маленькое чудо.

Напомним, конец года сулит трагедии двум знакам Зодиака.

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