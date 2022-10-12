Судьба испытает на прочность Овнов и Дев.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце 2022 года столкнуться с трагедиями. Это будет самый несчастный период в их жизни, который просто нужно пережить.

Речь идет об Овнах и Девах. Им повезет меньше всех.

Овен

Эксперты говорят, что судьба поставит Овнов в такие условия, что им придется сделать очень важный выбор. При этом им сложно будет решиться на какой-то шаг, так какони могут оказаться между двух огней.

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Также высока вероятность того, что какой бы выбор они не сделали, он принесет им много боли, но все же придется выбрать из двух зол меньшее. Пострайтесь в этот момент успокоиться и прислушаться к своей интуиции и своему мироощущению. Подумайте над тем, что для вас будет менее трагичным и наконец положите конец всем этим проблемам.

Дева

В жизни Дев может произойти событие, которое кардинально изменит их представление об этом мире. Вы можете узнать об измене любимого человека. Скорее всего, вторая половинка давно вас обманывала, что еще больнее будет вами восприниматься. Так, вы можете разорвать все отношения с этим человеком и впасть в депрессию.

Обратитесь за помощью к специалистам, чтобы не довести себя до крайней точки кипения. В противном случае вся ваша жизнь пойдет коту под хвост, потому что в одиночку справиться с этой болью вам будет практически невозможно.

Напомним, Меркурий в Весах с 11 октября поставит под угрозу жизнь трех знаков Зодиака.

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