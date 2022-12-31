Черный Водяной Кролик сулит им удачу во всех сферах.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым хозяин 2023 года принесет невероятное счастье и успех во всех делах. Они будут "купаться" и в деньгах, и в любви.

Лев

Эксперты в астросфере на первое место поставили Львов. А все потому, что этот знак Зодиака уже в начале 2023-го почувствует в себе нереальную силу, чтобы добиваться своего. В карьере их ждет успех, повышение зарплаты и даже продвижение по карьерной лестнице. В любви им также повезет. В целом Львы будут очень счастливы, а Черный Водяной Кролик будет этому только способствовать.

Близнецы

Близнецы наконец решаться на глобальные перемены, которые принесут им радость и удовлетворение. Если вы давно хотели сменить род деятельности или даже место жительства, то в 2023 году самое время это сделать. Ничего не бойтесь, ведь звезды будут помогать вам весь год. Однако заранее подумайте о своем комфорте на новом месте.

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Козерог

Козероги также попали в список счастливчиков, ведь 2023 год пройдет для них легко и просто. Как отмечают астрологи, по сути им и делать ничего не придется - судьба все решит за них. Обращацте внимание на знаки Вселенной, прислушивайтесь к своей интуиции, открывайте свое сердце и верьте, что год Черного Водяного Кролика будет для вас максимально счастливым.

Напомним, астролог Влад Росс назвал главных любимчиков фортуны в 2023-м.

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