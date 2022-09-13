Они часто одиноки, долго не могут встретить свою любовь и переживают настоящие драмы в отношениях.

Астролог рассказала, каким женщинам по знаку Зодиака сложно (а иногда и практически невозможно) встретить свою любовь и прожить жизнь в счастливой полноценной семье.

Близнецы

Женщины-Близнецы очень сильно зависят от мнения окружающих. Если им будет нравиться человек, но хоть кто-то скажет о нем что-то плохое, Близнецы тут же сменят свое мнение.

Это очень плохо, и по этой причине у них рушится очень много отношений в раннем возрасте.

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Рак

Раки, согласно их астропрогнозу, также обречены на одиночество. Несмотря на то, что они очень спокойные и заботливые, часто они одиноки и в молодости, и в старости.

Чтобы эту проблему исправить, астрологи рекомендуют работать над уверенностью в себе, и над тем, чтобы избавляться от комплексов и стереотипов.

Скорпион

Эти женщины очень холодные и расчётливые. Большинство представительниц данного знака Зодиака предпочитают строить карьеру, а не семью. Поэтому в более зрелом возрасте сталкиваются с одиночеством и невозможностью строить семью с кем-либо из-за сформировавшихся жизненных убеждений.

Напомним, астролог назвала три знака Зодиака, которых в сентябре ждет беда.

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