Эксперт уверяет, что неприятности могут быть в любой день месяца, поэтому важно не терять бдительности.

Известный астролог Алина Артуровна назвала три знака Зодиака, представителей которых в сентябре 2022 года ждет беда. Кто они и к чему им готовиться - читайте в материале УНИАН.

Овен

Беречь себя стоит во всех местах, где вы находитесь. В первую очередь могут быть опасности на дороге - как в роли водителя машины, так и в роли пассажира или пешехода. Постарайтесь отказаться от употребления алкоголя и не посещать сомнительные места с сомнительными людьми.

Дева

Девам также нужно обратить внимание на свое здоровье. Пейте меньше кофе. Если имеете вредную привычку в виде курения, как раз сейчас отлично бы задуматься о том, как от нее избавиться.

Видео дня

Меньше времени проводите под солнцем и попробуйте до конца месяца не увлекаться алкоголем. Если есть проблемы со здоровьем, идите к врачу, но не занимайтесь самолечением.

Скорпион

И еще один знак, у которого будут проблемы со здоровьем. В первую очередь пересмотрите свой рацион и введите в него как можно больше полезных продуктов. Может подвести ЖКТ. Также Скорпионам советуют отказаться от далеких поездок. Даже если на первый взгляд они очень заманчивые и безопасные.

Напомним, астролог предупредила три знака Зодиака о фатальной неудаче на этой неделе.

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