Проверьте, есть ли вы в списке главных везунчиков.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются баловнями судьбы. По мнению экспертов, это настоящие счастливчики, которые никогда не сталкиваются с неприятностями, потому что Вселенная их всячески оберегает.

Дева

Астроэксперты говорят о том, что Девам всегда и во всем везет. Скорее всего, это связано с их педантичностью, ведь именно благодаря такой черте характера они обустраивают свою жизнь так, чтобы все вокруг было идеально. Поэтому промахов у них очень мало, а поводов для беспокойства тем более. Девы находятся под защитой высших сил, что очень хорошо прослеживается на их жизненном пути.

Лев

Астрологи на второе место поставили Львов. Отмечается, что этот знак Зодиака, даже несмотря на вспыльчивый характер, всегда выходит сухим из воды. Конечно, у них могут возникать неприятности, но Львы четко знают, что и как нужно делать, чтобы они не повлияли на их судьбу. Благодаря своему интеллекту и сообразительности они чудом избегают серьезных проблем, а благодаря обаянию они склоняют на свою сторону влиятельных людей, которые также их оберегают от разных напастей.

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Близнецы

У Близнецов очень развита интуиция, которая позволяет им найти правильный выход из любой ситуации. Для этого им порой нужно просто остановиться и прислушаться в своему внутреннему голосу. Только так они смогут избежать многих проблем, созданных неблагополучными обстоятельствами. Таким образом Близнецы пополняют список знаков Зодиака, которым всегда везет.

Напомним, ноябрь 2022 оставит с пустым карманов три знака Зодиака.

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