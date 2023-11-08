Попробуйте догадаться, какой маффин подобрали для Раков и Дев.

Для каждого знака Зодиака подобрали персональный и особенный маффин (кекс), который отражает их дух.

Овен - английский маффин

Быть с Овном - это все равно, что очень быстро ехать по дороге с множеством выбоин, и английский кекс с его укромными уголками и щелями является золотым воплощением этого опыта.

Телец - шоколадный маффин

Телец - это знак, который считает оральный секс кардио, шпинат со сливками и мини-кексы здоровой пищей. Ребята, то, что кокаин не содержит борную кислоту, еще не делает его витамином.

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Близнецы - кофейный маффин

Близнецы - мастера общения и передачи своих чувств. Это заметил Лайонел Ричи (Близнецы по знаку Зодиака), который однажды подарил Дэйву Гролу кладезь кексов для выздоровления.

Рак - черничный маффин

Рак - угрюмый, склонный петь блюз и поедать свои чувства. И это похоже на сочетание углеводов в черничном кексе.

Лев - банановый маффин

Лев предпочитает командовать, заискивать и стараться преобладать в любой ситуации. И любой маффин на основе банана может быть метафорическим кексом львиного прайда.

Дева - яблочный маффин с корицей

В старших арканах Таро Дева представлена картой "Отшельник", которая символизирует мудреца, уходящего в пустыню, чтобы принести человечеству знания и лекарства. Ева, собирающая яблоки и любящая змей, следовала тем же трудным маршрутом и, безусловно, была Девой, с той же любовью к наготе и с ужасным вкусом в партнерах. При этом плод знаний, запеченный с противовоспалительной корицей, частично здоровьем, частично гедонизмом, является олицетворением энергии Девы.

Весы - тыквенный маффин с шоколадной крошкой

Наполненный декадансом и осенним настроением, тыквенный кекс с шоколадной крошкой родственен этому кардинальному воздушному знаку. Они пользуются бешеной популярностью и ими легко наслаждаться, они красиво одеваются, пахнут дорого и всегда при деньгах.

Скорпион - клюквенно-апельсиновый маффин

И цитрусовые, и клюква обладают лечебными свойствами, а Скорпион на пике своей активности является знаком глубокой трансформации и полного исцеления.

Стрелец - маффин из кукурузной муки

Стрелец рожден для того, чтобы стремиться к высоким целям, путешествовать далеко и искать мудрость на этом пути. А кукурузная мука была завезена европейским поселенцам коренными американскими племенами. Эта еда оказалась спасением для плохо подготовленных колонистов, кукурузная мука навсегда стала основным продуктом питания в Америке.

Козерог - маффин с отрубями

Управляемые Сатурном, планетой ограничений, штрафных санкций и чистки зубов, Козероги склонны страдать от потребности быть практичными и от полного отсутствия прихоти. Потому им и подходит кекс с отрубями, который может быть неприятным на вкус, но зато весьма полезен.

Водолей - кабачковый маффин

Образ Водолея часто ассоциируется с длинными волосами, светскими днями, босыми ногами и ЛСД. В свое время хиппи сделали популярными овощные хлебобулочные изделия, такие как кексы из кабачков.

Рыбы - лимонно-маковый маффин

Рыбы - наркоманы Зодиака, романтики, которые верят в способность любви превратить лимон (их бывшего развратного монстра) в лимонад (партнера мечты). Семена мака могут сыграть злую шутку при тесте на наркотики, а Рыбы ассоциируются с опиатами, измененными состояниями и тонкой завесой между мирами.

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