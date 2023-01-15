16 января Близнецов ждет освобождение от всех оков.

Новая неделя, 16 января, начнется для Стрельцов с непростых решений, которые им придется сделать. Козерогам повезет куда больше, они поймают удачу за хвост. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

В понедельник Овнам стоит ждать хороших новостей, вас порадует общение с новым человеком. Он принесет в вашу жизнь много радости.

Телец

Тельцам карты Таро пророчат благосклонность судьбы. Проведите этот день, помогая другим.

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Близнецы

16 января Близнецов ждет освобождение от всех оков. Вы сможете проститься с тем, что не давало вам двигаться вперед.

Рак

Ракам повезет в любви. Вы наконец-то сможете найти гармонию и компромисс. Не спорьте из-за пустяков, так вы сможете избежать скандалов в будущем.

Лев

В понедельник Львов ждут перемены. Не бойтесь сменить имидж, примерить новый образ и стать совершенно другим человеком. Однако помните, что перемены должны произойти не только снаружи, но и внутри.

Дева

Карты Таро советуют Девам заняться своим здоровьем. Не жалейте денег на себя и не закрывайте глаза на свои потребности.

Весы

Весы смогут достичь успехов на работе. Вам удастся выполнить даже самые сложные задачи, что точно заметит начальство.

Скорпион

В жизнь Скорпионов ворвется водоворот событий. Не переживайте, все они принесут лишь хорошие эмоции, однако карты Таро советуют вам уделить время близким, они давно от этого страдают.

Стрелец

16 января Стрельцов ждут муки выбора. Вам придется принимать важные решения, от которых многое зависит. Прислушайтесь к советам друзей, они помогут справиться со стрессом и расставить все по местам.

Козерог

Судьба приготовила немало подарков для Козерогов. Вас буквально поцелует удача. Наслаждайтесь этим моментом и не думайте о плохом.

Водолей

Водолеи на время превратятся в невидимок. Вас перестанут замечать окружающие. Однако не стоит думать, что это плохой день. Вы сможете увидеть то, что раньше выпадало из поля зрения.

Рыбы

В понедельник Рыбам можно решиться на авантюру. Не бойтесь своих эмоций и делайте то, что хочется. Проблемы обойдут вас стороной.

Напомним, ранее эксперты назвали три женских имени, которые притягивают мужчин, словно магнитом.

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