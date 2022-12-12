Новая неделя подарит немало испытаний Овнам.

Новая неделя с 12 по 18 декабря полна сюрпризов. Однако некоторые знаки Зодиака получат приятные подарки, а других ждут шокирующие и пугающие презенты от судьбы. Что карты Таро сулят вашему знаку Зодиака - читайте ниже.

Кого ждет шок и потрясение

Новая неделя подарит немало испытаний Овнам. Их ждет сложный выбор, шокирующие известия и даже ссоры. Карты Таро советуют Овнам набраться сил и перенести вся тяготы с достоинством. Не менее сложной неделя будет для Весов. Этому знаку Зодиака стоит опасаться соблазнов и не потакать своим прихотям. Водолеи на этой неделе ощутят страх и будут ошарашены тем, что самый близкий друг может оказаться злейшим врагом.

Кому новая неделя принесет радость и счастье

Карты Таро сулят небывалый успех Козерогам. Вы будете купаться в лучах славы, мечты начнут сбываться. Раки смогут провести время с пользой и отвлечься от рутины. Карты Таро советуют вам задуматься о новой цели.

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Невероятно повезет и Девам. Они сумеют добиться внимания и похвалы, а также наладят отношения с коллегами. Скорпионов также ждет хорошая неделя, ведь они раскроют в себе новые таланты и смогут реализовать себя в необычной для себя сфере.

Этим знакам Зодиака повезет в любви

Новая неделя может стать для Львов судьбоносной. Они смогут встретить свою любовь или даже получить предложение руки и сердца. Рыбы насладятся временем со своей второй половинкой и избавятся от всей недосказанности.

Не останутся без внимания и Тельцы. Их ждет приглашение на свидание или новое знакомство, которое принесет немало приятных сюрпризов.

Кому из знаков Зодиака стоит посвятить неделю заботе о себе и о своем здоровье

Карты Таро советуют заняться собой только лишь двум знакам Зодиака. Близнецам стоит отдохнуть и наконец посвятить время себе, а не окружающим. Вы слишком много трудитесь и не замечаете, как начинаете выгорать.

Стрельцам же стоит пройти обследование или записаться на консультацию к врачу. Вероятно, вы знаете о своих проблемах со здоровьем, но почему-то игнорируете опасность.

Напомним, ранее астрологи назвали самые счастливые женские имена.

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