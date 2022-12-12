Женщины с этими именами всегда добиваются успеха.

Астрологи назвали пять женских имен, обладательницам которых всегда и во всем везет. Они становятся очень счастливыми женщинами. Как назвать дочку, чтобы ей сопутствовала удача - читайте в материале.

Александра

Александры обладают стальным характером. Они с детства учатся отстаивать свои границы и интересы. Они растут с осознанием того, что главный человек в их жизни - они сами. Поэтому, вырастая, они делают все, чтобы быть счастливыми. И стоит отметить, Вселеннаянаходится на их стороне.

Варвара

Девушки с этим именем обладают очень мощной энергетикой. Они постоянно рискуют, но это вовсе не мешает им. Варвары постоянно выходят сухими из воды, в какую бы передрягу они не попали. Вот удается им юлить и добиваться своего любыми путями.

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Виктория

Не секрет, что Виктория означает "победа". Ее имя говорит само за себя. Эти девушки всегда побеждают. И в работе, и в личной жизни удача им сопутствует. Поэтому они растут очень счастливыми и с осознанием того, что им море по колено.

Маргарита

Среди Маргарит очень много лидеров. Эти дамы знают себе цену и очень хорошо манипулируют людьми. Они могут сделать так, чтобы окружающие без капли сомнения сделали то, что нужно именно Маргарите. Поэтому они наслаждаются своей легкой жизнью.

Диана

Как говорят астрологи, Диане сопутствует сам Бог, ведь не зря ее имя с древнегреческого переводится как "божественная". У Диан очень легкий путь. Конечно, они сами могут создавать себе проблемы, накручивать себя, думать о плохом. Но на самом деле в их жизни все прекрасно.

Напомним, какие знаки Зодиака изменят свою судьбу в ближайшие дни.

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