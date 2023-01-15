Лев - властный и уверенный в себе знак Зодиака. Его представители знают себе цену и не дадут себя в обиду. Но какие у них есть слабые стороны?

Астрологи дали характеристику Льву. Представители данного знака Зодиака уверенные в себе, решительные и щедрые, но часто забывают о мнении других и ведут себя очень резко. Подробнее читайте в материале.

Сильные стороны Львов

Уверенность в себе. Лев - это знак Зодиака, представителям которого никогда не нужно переживать по поводу своей самооценки. Они уверены, что они самые лучшие, самые красивые и самые умные. Несмотря на то, что некоторые их обвиняют в эгоизме, Львы добиваются своих целей именно благодаря уверенности.

Смелость. Представители данного знака Зодиака не боятся экспериментировать. Например, пока другие сидят и думают в чем себя реализовать, Львы берут и делают. Набивая "шишки", они достигают успехов и получают бесценный опыт.

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Щедрость. Эти люди любят делать дорогостоящие подарки. Им ничего не жалко для своих близких.

Креативность. Львы не мыслят шаблонами. Они могут найти творческое решение в любом вопросе, и это их фишка.

Слабые стороны Львов

Эгоизм. Часто Львы думают только о себе, забывая принять во внимание мнение своего окружения.

Вспыльчивость. Если им что-то не нравится, то они могут и "уколоть". Львы в карман за словом точно не полезут!

Напомним, судьба готовит тяжелые испытания для двух знаков Зодиака.

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