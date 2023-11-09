В середине ноября нас ждет новолуние в Скорпионе. Многие считают этот период нелегким. Но по мнению астрологов, это время - просто идеально, чтобы начать жизнь с чистого листа. Возможно, что придется несколько поволноваться, но если правильно расставить приоритеты, то все пройдет благополучно. Когда будет новолуние в ноябре, чего лучше не делать в этот день, а что, наоборот - нужно, рассказываем в материале.
- Новолуние в ноябре 2023 года - точное время
- Чем особенно новолуние в Скорпионе
- Что нельзя делать в новолуние
- Что можно делать в новолуние
Новолуние в ноябре 2023 года - точное время
Молодая Луна взойдет 13 ноября 2023 года в 11:27 по киевскому времени (09:27 GMT). Спутник Земли, как известно, в период новолуния наблюдать нельзя - до тех пор, пока Луна не начнет расти. Период новолуния длится три дня - день новолуния, день до и день после.
Чем особенно новолуние в Скорпионе
Ноябрь принято считать одним из самых сложных месяцев, так как он проходит под знаком Скорпиона. Этот знак славится своей импульсивностью и умением вытаскивать наружу все накопившиеся эмоции. Поэтому конец осени нам и кажется тяжелым, хотя мы все это списываем на похолодание.
По мнению астрологов, бояться ноябрьского новолуния не стоит - можно воспользоваться моментом себе во благо. Не мешайте Скорпиону творить его "темные" делишки, пусть он переворачивает все вверх дном - скорее всего, наверх всплывет то, от чего давно пора избавиться. То есть, это прекрасный шанс начать новую страницу жизни.
Что нельзя делать в новолуние
Влияние спутника Земли будет ощутимо в течение трех дней, то есть, с 12 по 14 ноября. В это время советуют воздерживаться от ряда поступков и избегать всяческих провокаций.
Чего нельзя делать в новолуние:
- выяснять отношения, вовлекаться в споры, заводить конфликты;
- начинать новые проекты, излишне активничать и перегружать себя - не забывайте, что у человека, как и у Луны энергия в это время на ноле;
- делать покупки, денежные вложения;
- заводить новые знакомства, посещать шумные мероприятия;
- употреблять спиртное и переедать.
Следует также следать за чистотой мыслей - стараться не думать о плохом, и провести день максимально спокойно.
Что можно делать в новолуние
Энергию новолуния нужно использовать для установки целей или принятия важных решений. Кроме этого, в день новолуния нужно:
- заканчивать недоделанные дела;
- отдавать долги;
- отказываться от вредных привычек, например, курения и алкоголя;
- отдыхать - следует накапливать силы, а не тратить их.
Используйте этот период для внутреннего обновления - постарайтесь заглянуть внутрь себя, переосмыслить ценности и понять, что на самом деле важно для вас.
Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.