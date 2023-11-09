В этом месяце молодая Луна взойдет в знаке Скорпиона - что это значит и чего остерегаться.

В середине ноября нас ждет новолуние в Скорпионе. Многие считают этот период нелегким. Но по мнению астрологов, это время - просто идеально, чтобы начать жизнь с чистого листа. Возможно, что придется несколько поволноваться, но если правильно расставить приоритеты, то все пройдет благополучно. Когда будет новолуние в ноябре, чего лучше не делать в этот день, а что, наоборот - нужно, рассказываем в материале.

Новолуние в ноябре 2023 года - точное время

Молодая Луна взойдет 13 ноября 2023 года в 11:27 по киевскому времени (09:27 GMT). Спутник Земли, как известно, в период новолуния наблюдать нельзя - до тех пор, пока Луна не начнет расти. Период новолуния длится три дня - день новолуния, день до и день после.

Чем особенно новолуние в Скорпионе

Ноябрь принято считать одним из самых сложных месяцев, так как он проходит под знаком Скорпиона. Этот знак славится своей импульсивностью и умением вытаскивать наружу все накопившиеся эмоции. Поэтому конец осени нам и кажется тяжелым, хотя мы все это списываем на похолодание.

Видео дня

По мнению астрологов, бояться ноябрьского новолуния не стоит - можно воспользоваться моментом себе во благо. Не мешайте Скорпиону творить его "темные" делишки, пусть он переворачивает все вверх дном - скорее всего, наверх всплывет то, от чего давно пора избавиться. То есть, это прекрасный шанс начать новую страницу жизни.

Что нельзя делать в новолуние

Влияние спутника Земли будет ощутимо в течение трех дней, то есть, с 12 по 14 ноября. В это время советуют воздерживаться от ряда поступков и избегать всяческих провокаций.

Чего нельзя делать в новолуние:

выяснять отношения, вовлекаться в споры, заводить конфликты;

начинать новые проекты, излишне активничать и перегружать себя - не забывайте, что у человека, как и у Луны энергия в это время на ноле;

делать покупки, денежные вложения;

заводить новые знакомства, посещать шумные мероприятия;

употреблять спиртное и переедать.

Следует также следать за чистотой мыслей - стараться не думать о плохом, и провести день максимально спокойно.

Что можно делать в новолуние

Энергию новолуния нужно использовать для установки целей или принятия важных решений. Кроме этого, в день новолуния нужно:

заканчивать недоделанные дела;

отдавать долги;

отказываться от вредных привычек, например, курения и алкоголя;

отдыхать - следует накапливать силы, а не тратить их.

Используйте этот период для внутреннего обновления - постарайтесь заглянуть внутрь себя, переосмыслить ценности и понять, что на самом деле важно для вас.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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