Последнее осеннее полнолуние произойдет в знаке Близнецы.

Ноябрьское полнолуние 2023 называется Скорбящим. Когда и где наблюдать это явление, чего от него ожидать и чего опасаться - рассказываем в материале.

Что такое Скорбящая или Бобровая Луна

У ноябрьского полнолуния на самом деле есть несколько названий: Скорбящая Луна, Бобровая, Морозная - это лишь несколько из них.

Традиция придумывать названия полной Луне пошла от индейских племен. Они называли ее, ориентируясь на особенности месяца. С Морозной Луной вроде все ясно - похолодало, но почему Луна Бобровая? Потому что в это время обычно бобры готовятся к холоду: строят плотину, делают запасы еды. Кроме этого, в этот же месяц охотники ставят капканы на бобра. Поэтому толковать название полнолуния можно по двум этим фактам.

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Интересно, что в других уголках мира эту Луну называют иначе:

у китайцев - это Белая Луна;

у кельтов - Темная Луна;

у викканов - Снежная Луна;

у чероки - Луна Торговли;

на Южном полушарии - Кукурузная Луна, Молочная Луна, Цветочная Луна и Заячья Луна.

Наши предки, славяне, назвали это полнолуние Скорбящая Луна. Это полнолуние - последнее перед зимним солнцестоянием, оно символизирует время, когда нужно избавляться от всего, что тяготит - старых вещей, идей, отношений, людей, которые тянут назад - и в то же время - позволить себе оплакивать их уход.

Полнолуние в ноябре 2023 - точное время

В ноябре 2023 полнолуние наступит 27 ноября в 11:16 по киевскому времени (09:16 GMT). Луна в это время будет находиться в знаке Близнецы. Невооруженным глазом полную Луну можно будет увидеть в течение нескольких дней до и после даты полнолуния (при условии хорошей погоды).

Что нельзя делать в полнолуние в ноябре 2023

Энергетика полнолуния очень сильная. Даже если в это время Луны может быть не видно на небе из-за погоды, она все равно влияет на людей, хотя это и не доказано официальной наукой.

Влияние спутника Земли зависит от того, в каком знаке находится Луна. Луна в Близнецах - это избыток эмоций. Люди могут становиться нервными и раздражительными, тревожными, другие - наоборот, почувствовать прилив сил. В этот период могут обостриться хронические заболевания, появиться бессонница. Есть вероятность переломов, поэтому будьте осторожны.

Что не надо делать в полнолуние:

поддаваться эмоциям, начинать конфликты;

идти на риск;

переутомляться;

делать медицинские операции (если они не срочные)

давать и брать в долг;

отправляться в дальнюю дорогу;

употреблять спиртное, переедать;

принимать судьбоносные решения.

Ноябрьское полнолуние наступит сразу после пика магнитной бури. Астрологи предупреждают, что оно несет специфическую энергию. Например, есть вероятность конфликтов между людьми и странами на почве религиозных и политических разногласий, в быту на свет Божий могут вылезть мошенники и аферисты. Поэтому эти несколько дней - два дня до и после полнолуния - лучше быть более осторожным в словах, поступках и с окружающими, чем обычно.

Что можно делать в полнолуние

Во время полнолуния следует прислушаться к себе. В это время энергия в избытке, поэтому важно ее правильно использовать.

Что нужно делать в полнолуние:

заканчивать все начатые дела;

мириться;

заниматься творчеством - у многих людей в это время проявляются скрытые таланты;

медитировать, купаться, заниматься спортом, начинать худеть;

очищать пространство - делать генеральную уборку, выбрасывать хлам.

Как уже говорилось выше, именно на Скорбящую Луну хорошо избавляться от ненужного. Также считается, что все новое, что приходит в это время, обязательно принесет радость или счастье. Наши предки связывали с периодом полнолуния приметы и суеверия: например, на полную Луну следует зашить все дырки - тогда сквозь них не утекут деньги из дома.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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