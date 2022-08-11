Что нельзя делать в сатанинские дни и когда они наступают в этом месяце - узнайте в материале УНИАН.

Специалисты в области эзотерики говорят, что каждый месяц в году имеет свои опасные дни, на которые ни в коем случае нельзя ничего планировать. В августе такие даты тоже есть - ими управляет древняя богиня Геката, поэтому сатанинские сутки названы в ее честь. УНИАН расскажет, когда наступят тяжелые лунные дни в августе и что нельзя делать в этот период.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на август 2022.

Самые опасные дни в 2022 году в августе - список

9 лунный день - с 5 августа 13:50 до 6 августа 15:22

Символ дня - Летучая мышь. Это существо считается мистическим и несет разрушительную энергию. Если летучая мышь залетела в дом, это считается дурным знаком. Так же трактуют лунные сутки под покровительством этого зверя и астрологи. С 5 по 6 августа категорически запрещено начинать новые дела и доверять людям - легко можете стать жертвой мошенников. Также нежелательно ссориться и участвовать в спорах, иначе вы выйдете из этой ситуации проигравшим.

15 лунный день - с 11 августа 20:42 до 12 августа 21:00

Эта дата проходит под покровительством Змеи - коварного животного, которое, как сказано в Библии, может искусить человека и сбить его с намеченного пути. В эту дату категорически запрещено заниматься любовными делами, съезжаться или начинать отношения - дело не увенчается успехом. С 11 по 12 августа вы можете сталкиваться с огромным количеством проблем, но не расстраивайтесь - если на вашем пути встречаются препятствия, значит, вы идете в нужную сторону.

23 лунный день - с 19 августа 22:14 до 20 августа 22:36

Третьи по счету сатанинские сутки проходят под эгидой Крокодила. Эзотерики считают, что этот зверь способен "высосать" всю энергию из человека, поэтому с 19 по 20 августа лучше никаких активных действий не предпринимать, а заниматься очищением. Многих из вас может окутать чувство ненависти, злости или жажды мести, но держите себя в руках - это нечистая сила проверяет вас на прочность. Постарайтесь остаться одни, помедитируйте или послушайте музыку - восстанавливайте свое эмоциональное состояние.

29 лунный день - с 26 августа 03:28 до 27 августа 04:48

Четвертый опасный день настанет в конце августа и будет самым опасным из всех. Как правило, к этому моменту запас энергии уже очень мал и негативным вибрационным потокам проще воздействовать на человека. Именно сегодня высоки шансы встретиться с людьми-энергетическими вампирами. Будьте осторожны и наблюдайте - как только чувствуете себя плохо, сразу уходите и прекращайте общение.

Также настоятельно не рекомендуется отправляться в путешествия, заключать важные договора или финансовые сделки. Любые действия, совершенные на 29 лунные сутки, заранее обречены на неудачу.

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