Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 27 ноября 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Если вы не знаете, как действовать в той или иной ситуации, карта, выпавшая именно вам, подскажет правильный путь.

Овен

Вам предоставится возможность посмотреть на одну ситуацию под разными углами. Только так вы сможете найти правильный выход из тех ситуаций, которые долго не позволяли вам спокойно спать.

Телец

Вам выпала карта, обозначающая триумф. То есть в этот день вы будете наслаждаться успехом от какой-то выполненной задачи. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы почувствовали себя "на коне".

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Близнецы

Астроэксперты говорят, что в воскресенье вам нужно покончить со старым, избавиться от прежних установок, которые по сути не делали вас счастливыми. Откройте свое сердце для прекрасного нового.

Рак

День пройдет удачно, если вы посвятите его своим близким. Не лишним будет общение с детьми. Так вы сможете подпитаться позитивной энергией и настроиться на рабочую неделю.

Лев

Вам может казаться, что все что вы делаете не приносит нужных плодов. Однако вам выпала карта, которая говорит о том, что вам стоит набраться терпения. Все будет, но не так быстро, как вы того хотите.

Дева

Вселенная будет сопутствовать вам буквально на каждом шагу. Вы можете просто расслабиться и наслаждаться жизнью. На вашей улице будет настоящий праздник.

Весы

В вашей жизни может появиться авторитетный человек, который поможет вам продвинуться. Прислушивайтесь к его мнению, чтобы добиться успеха во многих делах.

Скорпион

Пришло время наладить контакт с людьми, с которыми последнее время у вас были размолвки. Попросите прощение, да и сами простите все обиды. Есть шанс, что вы можете вернуть прежние хорошие отношения.

Стрелец

Вам могут поступить предложения, которые откроют перед вами новые двери. Соглашайтесь на них, чтобы не упустить шанс наладить свою жизнь. Долго думать и медлить в этот день вам противопоказано.

Козерог

Вам выпала карта любви. Это значит, что день склоняет вас к романтическим встречам, интимной близости и эмоциональной связи с родным человеком. Вы будете очень счастливы, если проведете этот день со своей второй половинкой.

Водолей

Водолеи, как и Козероги, окунутся в океан настоящей и сильной любви. Вы испытаете невероятно мощные эмоции, которые еще долго не смогут вас отпустить.

Рыбы

А вот Рыбам придется бороться за свое место под солнцем. Не исключено, что в этот день вы будете доказывать, что достойны быть лидером. Обратите внимание на свой коллектив, в нем могут быть завистники.

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