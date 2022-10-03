Если вы запланировали на этот день что-то важное, планы лучше отменить или перенести.

Астрологи предупреждают, что полнолуние 9 октября будет очень тяжелым и энергетически напряженным. Поэтому если вы планируете на этот день какое-то важное мероприятие, покупку или сделку, лучше все перенести на день раньше или на день позже.

Но есть также и те знаки Зодиака, кому "черной полосы" не миновать при любом раскладе. Кто они и к чему им готовиться - читайте в материале УНИАН.

Водолей

У вас могут быть связаны неудачи с документами. Астролог говорит, что вам могут выдать не тот документ, отказать в выдаче какого-то документа, допустить в нем ошибку, аннулировать или что-то в таком духе. Это будет не столь критично, но наверняка подпортит планы и очень вас расстроит.

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Также могут быть проблемы с правоохранительными органами. Или вас привлекут к какой-то ответственности, или вам же придется обращаться в органы за помощью.

Рыбы

У Рыб будет "черная полоса" на финансовом аспекте. Это могут быть задержки с выплатой заработной платы, какие-то штрафные санкции, дополнительные налоги и непредвиденные расходы.

Также эксперты предупреждают о том, что 9 октября будет напряженной ситуация в плане общения с родителями и детьми. Не исключены конфликты, ссоры, обиды.

Напомним, полнолуние 9 октября оставит без денег эти знаки Зодиака.

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